وأضاف مدبولى، خلال كلمته أمام المؤتمر الاقتصادى "مصر 2022"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، أن مؤتمر "مصر المستقبل" فى عام 2015 تضمن 3 محاور هى استعادة الاستقرار الاقتصادى والمشروعات القومية وتحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح أن الدولة المصرية اتخذت قرار الإصلاح الاقتصادى فى 2016 ومن وقتها بدأ الاقتصاد فى النمو، وحققت مصر فى يونيو 2022 معدل نمو بنحو 6.6% مقارنة بـ4.4% فى الفترة السابقة.
وأشار إلى أن البنك الدولى فى آخر بيان قال إنه توقع لمصر تحقيق 4.8% كأعلى معدل نمو فى الشرق الأوسط وإفريقيا، على الرغم من الزيادة السكانية حيث زادت مصر 21 مليون نسمة وهو ما يساوى حجم المواليد فى 6 دول أوروبية.
وتنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدءا من اليوم الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى: البنك الدولى توقع تحقيق مصر أعلى معدل نمو فى الشرق الأوسط وإفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.