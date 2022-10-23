مدبولى: البنك الدولى توقع تحقيق مصر أعلى معدل نمو فى الشرق الأوسط وإفريقيا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية فى 2015 كان أمامها خيارين أمام المشكلات التى تواجه الاقتصاد إما تقديم حلول وسطية ومسكنات، والخيار الآخر هو الأصعب بوضع حلول جذرية عميقة لها كلفة اقتصادية وسياسية، وهو ما اخترناه فى النهاية.





وأضاف مدبولى، خلال كلمته أمام المؤتمر الاقتصادى "مصر 2022"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، أن مؤتمر "مصر المستقبل" فى عام 2015 تضمن 3 محاور هى استعادة الاستقرار الاقتصادى والمشروعات القومية وتحسين بيئة الاستثمار.

وأوضح أن الدولة المصرية اتخذت قرار الإصلاح الاقتصادى فى 2016 ومن وقتها بدأ الاقتصاد فى النمو، وحققت مصر فى يونيو 2022 معدل نمو بنحو 6.6% مقارنة بـ4.4% فى الفترة السابقة.

وأشار إلى أن البنك الدولى فى آخر بيان قال إنه توقع لمصر تحقيق 4.8% كأعلى معدل نمو فى الشرق الأوسط وإفريقيا، على الرغم من الزيادة السكانية حيث زادت مصر 21 مليون نسمة وهو ما يساوى حجم المواليد فى 6 دول أوروبية.

وتنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدءا من اليوم الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.