عاجل- السيسى: اكتشاف حقل ظهر لم يكن ليحدث لولا ترسيم الحدود

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن اكتشاف حقل ظهر لم يكن ليحدث دون ترسيم الحدود مع قبرص واليونان والسعودية، متابعا: "مكانش فى شركات هتنزل تنقب عن الغاز من غير ترسيم الحدود".





وتساءل السيسى، خلال المؤتمر الاقتصادى "مصر 2022"، اليوم الأحد: "مصر كان هيبقى موقفها إيه لو مفيش الحقل ده!، مكنش هيكون معانا فلوس عشان ندفع فى الغاز 2 مليار دولار كل شهر لمحطات الكهرباء بالأسعار القديمة والأسعار الجديدة تصل إلى 10 مليارات دولار". وأوضح: "كنا هندفع 10 مليارات دولار كل شهر عشان مصر تفضل منورة، كنا هنجبهم منين، لما جينا عملنا الترسيم الناس هاجمتنا، ولما ربنا يسر الأمر وجه الحقل جبت الشركة وقولتها قدامك 18 شهرا، وأنا موجود كل يوم وأى مشكلة داخل الحدود المصرية هخلصها، وأرض مشروع التكرير اتخصصت بالتليفون فى ساعتين". وتنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدءا من اليوم الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.

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