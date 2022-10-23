مدبولى: 477 مليار دولار خسائر مصر بسبب الاضطراب السياسى والإرهاب

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، خلال كلمته أمام المؤتمر الاقتصادى "مصر 2022"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، أن الحلول كان لها ثمنا سياسيا من الصعب على الحكومات تحمله، ولكن المسكنات لا تنتج دولة قوية على المدى الطويل.

وأشار إلى الاقتصاد المصرى تأثر بشكل كبير بعد 2011 لما شهدته البلاد من اضطرابات، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى خسر بسبب عدم الاستقرار السياسى والإرهاب 477 مليار دولار، وخسر الاحتياطى النقدى 20.3 مليار دولار، وخسر قطاع السياحة بنسبة 32%، وبلغ متوسط البطالة 13%.

وتنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدءا من اليوم الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.