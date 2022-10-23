انت الان تتابع خبر حقيقة ضم مقرري أكتوبر ونوفمبر بامتحان الشهر لرابعة وخامسة ابتدائي.. التعليم حسمتها والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالكشف عن حقيقة ضم مقرري أكتوبر ونوفمبر بامتحان الشهر لرابعة وخامسة ابتدائي وهذا مثلما حدث العام الماضي، وهي من أكثر الأشياء التي انتشرت مؤخراً في الساعات الأخيرة الماضية.
حقيقة ضم مقرري أكتوبر ونوفمبر بامتحان الشهر لرابعة وخامسة ابتدائي
ونفت وزارة التربية والتعليم انتشار شائعة ترحيل مقرر امتحانات شهر أكتوبر لجميع طلاب المدارس لشهر نوفمبر لجميع طلاب المنهج الجديد للصفين الرابع والخامس الابتدائي مثل العام الماضي، وهي من أكثر الأشياء التي يريد معرفتها الجميع مؤخراً.
امتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر للصفين الرابع والخامس الابتدائي
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يتم ضم المقررات الخاصة بأكتوبر ونوفمبر في امتحان واحد لطلاب المنهج الجديد “لصفين الرابع والخامس الابتدائي“، وقالت الوزارة “سوف يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر لطلاب المنهج الجديد” الصفين الرابع والخامس الابتدائي” في المنهج المقرر الذي تم شرحه في شهر أكتوبر فقط دون ضم مقرر شهر نوفمبر فيه”.