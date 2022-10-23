انت الان تتابع خبر حقيقة ضم مقرري أكتوبر ونوفمبر بامتحان الشهر لرابعة وخامسة ابتدائي.. التعليم حسمتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالكشف عن حقيقة ضم مقرري أكتوبر ونوفمبر بامتحان الشهر لرابعة وخامسة ابتدائي وهذا مثلما حدث العام الماضي، وهي من أكثر الأشياء التي انتشرت مؤخراً في الساعات الأخيرة الماضية.

حقيقة ضم مقرري أكتوبر ونوفمبر بامتحان الشهر لرابعة وخامسة ابتدائي

ونفت وزارة التربية والتعليم انتشار شائعة ترحيل مقرر امتحانات شهر أكتوبر لجميع طلاب المدارس لشهر نوفمبر لجميع طلاب المنهج الجديد للصفين الرابع والخامس الابتدائي مثل العام الماضي، وهي من أكثر الأشياء التي يريد معرفتها الجميع مؤخراً.