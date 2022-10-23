انت الان تتابع خبر عاجل – التضامن تعلن عن القرار السعيد لجميع أصحاب المعاشات : الفلوس في الطريق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن يوم الثلاثاء الموافق الأول من الشهر القادم سوف يكون موعداً لبدء صرف معاشات نوفمبر 2022، لأكثر من 10 مليون و700 ألف قائم بالصرف ومستفيد في كافة أنحاء الجمهورية، مشددة على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والأساليب الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأشارت وزارة التضامن أنه سوف يتم البدء بالصرف للشريحة الأولي من أصحاب المعاشات والتي تضم حوالي 2 مليون و400 ألف مواطن، وهم من يحصلون على مستحقات تقل عن ألف جنيهاً مصرياً شهرياً.

وأوضحت الوزارة أنها سوف تقوم بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الصرف ، علاوة على تشكيل لجان ميدانية تكون مهمتها التسهيل والتيسير على المواطنين الذي يبلغ عددهم أكثر من 10 مليون و700 ألف قائم بالصرف ومستفيد للحصول على أموالهم الشهرية التي تقدر بـ24 مليار جنيه مصري.