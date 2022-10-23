انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022:شبورة وتحذير هام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأحد الموافق 23 أكتوبر 2022، أن يكون هناك شبورة مائية ببعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحظر وخاصة خلال ساعات الصباح.وأشارت هيئة الأرصاد أنه يسود طقس معتدل في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، أما في ساعات الليل فيكون مائل البرودة على كافة الأنحاء.

حددت الهيئة أماكن سقوط الأمطار اليوم ، موضحة أن هذه الأمطار سوف تكون خفيفة إلي متوسطة علاوة أنها ستكون رعدية في بعض الأحيان، ولذك على مدار اليوم

وأوضحت أن أماكن الأرصاد تتمركز في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وشمال محافظة البحر الأحمر، والسواحل الشرقية ووسط سيناء، تمتد إلى جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء.