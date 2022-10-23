انت الان تتابع خبر لمدة 6 ساعات متواصلة .. قطع المياه عن هذه المناطق بـ”المنوفية” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في المنوفية أنه عن قطع المياه اليوم الأحد الموافق 23 أكتوبر 2022 عن عن مدينة الباجور وقرية ميت البيضا وقرية ستاو حنة وأوضحت مياه شرب المنوفية ، أنه سوف بتم قطع المياه لفترة 6 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً من نفس اليوم ، بسبب أعمال أعمال الصيانة الدورية اللازمة لرفع جودة الخدمة للمواطنين.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.