وزير الرى يتابع موقف منظومة الشكاوى بالوزارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 10:29 صباحاً - - متابعة مستمرة لأداء منظومة الشكاوى لضمان تحقيق التواصل الفعال بين الوزارة والمنتفعين

- منظومة دقيقة للمتابعة سواء على مستوى الوزارة أو منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء

- (٩٦%) نسبة تنفيذ الشكاوى من يناير ٢٠٢١ حتى سبتمبر ٢٠٢٢ طبقاً لمؤشر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيدة المهندسة/ إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وصرح الدكتور سويلم أنه يتم متابعة أداء منظومة الشكاوى بالوزارة بصفة مستمرة لضمان تحقيق التواصل الفعال بين الوزارة والمنتفعين والإستجابة لشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة.

وأضاف سيادته أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، حيث يتم على الفور وبمجرد ورود الشكوى توجيه الإدارات المختصة بسرعة فحص وحسم الشكوى.

وأضاف سيادته أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٢ بلغت (٩٦%) ، وإنتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (٧٨٥) شكوى وطلب وإستغاثة خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢.

هذا وقد وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة لسرعة إتخاذ اللازم حيال عدد من الشكاوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية تفيد بتضرر أهالي قرية الشبراوين بمركز ههيا بمحافظة الشرقية بسبب انسداد مجمع الصرف المغطى ، حيث قامت إدارة صرف جنوب الشرقية على الفور بعمل معاينة على الطبيعة لموقع الشكوى وغسيل المجمع وصيانته حسماً للشكوى.

وفي محافظة المنوفية .. تم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفيه بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير للتضرر من وجود حيوان نافق بترعه السرساوية بمدينه سرس الليان ، حيث تم عمل اللازم وإزاله اسباب الشكوى على الفور.

وتم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير لتضرر أهالي مركز بني مزار بمحافظة المنيا بسبب وجود قمامة وحيوانات نافقة بترعة سري باشا ، وعلى الفور تم إصدار أمر تطهير لإزالة القمامة بالموقع وحسم الشكوى.

وفي محافظة الفيوم .. تم التوجيه لهيئة الصرف بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير لتضرر أهالي منشيه علوي بمركز اطسا بمحافظه الفيوم من إنسداد مصرف المنشأه العمومي ، حيث قامت الإدارة العامة لصرف غرب الفيوم بتطهير المصرف ذاتيا بمعدات الهيئة وتم حسم الشكوى.

كما تم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الاسكندرية لسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير لتضرر الأهالى من تراكم ناتج تطهير جنابية شبرا اوسيم على الطريق مما أدي لإعاقة حركة المرور .. حيث تم عمل أمر ضمن عقد التطهير وتكليف مقاول الاعمال بسرعة رفع وازالة ناتج التطهير ونقله الى المقالب العمومية حسماً للشكوى.