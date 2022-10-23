أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس وتحذر من انخفاض الحرارة

انت الان تتابع خبرأماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس وتحذر من انخفاض الحرارة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد، وهذا بجانب انخفاض في درجات الحرارة وينتشر طقس مائل إلى الحرارة في النهار على القاهرة والعديد من المحافظات الأخرى.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وحددت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم، وتكون من خفيفة إلى متوسطة ورعدية في بعض الأحيان على السواحب الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وأيضاً تكون من خفيفة إلى متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن القناة، وأيضاً فرص الأمطار الخفيفة تكون على جنوب الوجه البحري.

وينتشر طقس مائل للحرارة في النهار على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف في اول الليل ومائل للبرودة في آخر الليل، ودرجات الحرارة هي ما يلي:

القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجة.

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة.

قنا العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

أسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.