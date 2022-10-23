عاجل- توافد المشاركين فى المؤتمر الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - بدأ منذ قليل توافد المدعوين والمشاركين فى "المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022"، المقرر خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وشهد الحضور تواجد عدد كبير من رموز القوى السياسية المشاركة فى الحوار الوطنى، بكل فئاتها، حيث يناقش المؤتمر أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

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