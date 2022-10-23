مدبولى: مصر من أكثر الدول تأثرا بالأزمة العالمية

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، خلال كلمته أمام المؤتمر الاقتصادى "مصر 2022"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، أن الدول الناشئة تصارع من أجل النجاة، ومصر ليست بمنأى هذه الدول، حيث صنفت من أكثر الدول تأثرا بالأزمة العالمية.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلف الحكومة بتنظيم المؤتمر لمناقشة الاقتصاد المصرى والخروج بخارطة طريق للتعافى من الأزمة وإيجاد حلول للمشاكل المزمنة.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على متابعة ما يكتب عن مصر فى الداخل والخارج، ويتم الاستماع إلى آراء المصريين، متابعا: "وجدنا بعض الآراء ليست مبنية على واقع حقيقى للاقتصاد المصرى".
وتنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدءا من اليوم الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.
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