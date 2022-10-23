«معلومات الوزراء»: جهود حثيثة لتحقيق العدالة الاجتماعية فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - وتناولت الدراسة، على الأخص، المحور الاقتصادى فى مجال العدالة الاجتماعية، حيث بذلت الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسى الحكم جهودا حثيثة لإرساء دعائم العدالة الاجتماعية؛ ونصت المادة 8 من الدستور لعام 2014، على أن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون، كما نصت المادة 9 على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.

وفى ضوء ذلك، عملت الحكومة المصرية جاهدة على مدار الأعوام الماضية على ملف الإسكان الاجتماعى، كما أولت اهتماما بالغا بتطوير منظومتى التعليم والصحة، بالإضافة إلى ضمان الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد مسارات تحقيق العدالة الاجتماعية.

وفى هذا الإطار، أولت الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بتوفير سكن ملائم للمواطنين، وقد تجلى ذلك بوضوح فى تخصيص محور كامل بشأن التنمية الحضرية فى استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، كما تم تخصيص برنامج منفصل لمكافحة ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة؛ بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة، وتقويض الظواهر السلبية الناجمة عن انتشار الأحياء الفقيرة، بما يتماشى مع ما ورد فى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما الهدف الحادى عشر، المتعلق بجعل المدن والمستوطنات البشرية آمنة ومرنة ومستدامة.

وشهد قطاع التعليم تقدما ملحوظا فى الآونة الأخيرة؛ حيث حرصت الحكومة المصرية على تطوير قطاع التعليم الجامعى وما قبل الجامعى، من خال تطوير المناهج الدراسية ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية فى هذا الشأن، والاعتماد على الرقمنة، وإنشاء جامعات دولية، وما تزال الحكومة المصرية تبذل جهودا مضنية للنهوض بالقطاع.

وجاءت مطالب الحصول على الخدمات الصحية والنهوض بقطاع الصحة فى الصدارة، وانعكس هذا الأمر بصورة جلية فى الدستور المصرى لعام 2014؛ حيث تم تخصيص بند بشأن حق المواطنين فى الحصول على الخدمات الصحية الجيدة باعتبارها أولوية وطنية، والالتزام بزيادة الإنفاق العام على الصحة إلى 3٪على الأقل من الناتج المحلى الإجمالى، مع التعهد بزيادته تدريجيا ليتوافق مع المعايير الدولية فى هذا الصدد، بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة المصرية بتوسيع نطاق التأمين الصحى ليشمل المزارعين والعاملين غير النظاميين.