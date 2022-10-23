جميلة إسماعيل تشارك فى المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022  

جدة - نرمين السيد - وانطلقت منذ قليل، فعاليات "المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى. ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الأولى تحت عنوان "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات" وذلك فى تمام الساعة 12 ظهرا، وبعد راحة تبدأ الجلسة الثانية تحت عنوان "السياسات المالية والدين العام" وذلك فى تمام الساعة 2:30 عصرا، على أن تبدأ الجلسة الثالثة فى تمام الساعة 16:30 وتأتى تحت عنوان "السياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية".

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