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جميلة إسماعيل تشارك فى المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022  

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أحمد حمدى 2022-10-23 10:14 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وانطلقت منذ قليل، فعاليات "المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جميلة إسماعيل

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الأولى تحت عنوان "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات" وذلك فى تمام الساعة 12 ظهرا، وبعد راحة تبدأ الجلسة الثانية تحت عنوان "السياسات المالية والدين العام" وذلك فى تمام الساعة 2:30 عصرا، على أن تبدأ الجلسة الثالثة فى تمام الساعة 16:30 وتأتى تحت عنوان "السياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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