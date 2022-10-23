الدواء: ضبط 8 أماكن غير مرخصة وبؤرة لغش الأدوية فى شهر

جدة - نرمين السيد - شنت هيئة الدواء المصرية، وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية على عدد من المؤسسات الصيدلية، منذ بداية أكتوبر الجارى وحتى الآن، لمتابعة ضبط سوق الأدوية، للتأكد من ضمان إتاحة وتوافر الدواء بالسعر الجبرى، وفق أولوية تستهدف ضمان توافر دواء آمن وفعال بجودة عالية للمواطن المصرى.





وقامت الحملات بالمرور على المؤسسات الصيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، وتم ضبط عدد من المخالفات، ما بين محاضر غش تجارى، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وعدم تواجد المدير الصيدلى المسؤول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وضبط 8 أماكن غير مرخصة، منها مكانان غير مرخصين يدارا كصيدلية ومخزن غير مرخص داخل أحد المستشفيات الخاصة لتخزين المحاليل الطبية بالمخالفة للقانون وآخر يحتوى على أعشاب ومنتجات تجميل غير مصرح بها.

وتمكن مفتشو الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء من توجيه ضربة قوية إلى بؤرة للغش الدوائى، حيث تم ضبطها بمحافظة الغربية، بناء على ما تم رصده من معلومات، حول قيام مطبعة بطباعة الأغلفة الخارجية لعبوات الأدوية بدون تصريح، وتم تكثيف الجهود بالتعاون مع إدارة مباحث التموين، وتوجيه حملة تم خلالها ضبط كميات ضخمة من مواد التغليف والعبوات الخارجية للعديد من أصناف المستحضرات الدوائية والمكملات الغذائية، كما تمكن مفتشو الهيئة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط أحد المخازن غير المرخصة بدون الاشتراطات الصحية لتخزين كميات ضخمة من المواد الخام مجهولة المصدر بالمخالفة للقانون، قبل أن يعتزم القائمين عليها تصنيعها وتداولها بالأسواق.

وتم ضبط أحد الأشخاص، بعد رصده، يقوم بالاتجار فى كربولات بنج الأسنان بسعر أعلى من السعر الجبرى، وبتقنين الإجراءات والتعاون مع الأجهزة الأمنية، تم ضبطه بنطاق محافظة القاهرة وبحوزته كمية من العبوات بدون فواتير، كما تم ضبط آخر لترويجه لكمية من عبوات الأدوية المستخدمة فى التخدير، وعدد من الأشخاص يقومون بتداول أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية ومجهولة المصدر عبر المنصات الإلكترونية.

وفى محافظة الجيزة، تمكن مفتشو الهيئة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية من ضبط مصنع غير مرخص، لإنتاج المستلزمات الطبية، وتم ضبط كمية من المستلزمات الطبية وخامات التصنيع الغير معقمة بدون فواتير قبل طرحها بالأسواق، كما تم ضبط عيادات تخصصية تعمل بدون ترخيص يديرها منتحل صفة طبيب، حيث تم ضبطه وإحالته لجهات التحقيق المختصة وضبط عدد كبير من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط كميات من المواد الخام والأعشاب الطبية لتصنيع مستحضرات دوائية للبيع داخل العيادة، وتم غلق العيادات، كما تم ضبط مخزن غير مرخص بدون اشتراطات صحية داخل أحد المستشفيات الكبرى بمحافظة الجيزة.

كما تمكن مفتشو فرع هيئة الدواء المصرية بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع المحافظة والجهات الأمنية من ضبط عدد من الصيدليات المخالفة، حيث تم بالاشتراك مع إدارة مكافحة المخدرات بمديرية الأمن من ضبط أدوية مدرجة على جداول المخدرات وجداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية بالإضافة إلى ضبط عدة أماكن غير مرخصة بها أدوية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط مكان غير مرخص يدار كصيدلية بالمخالفة للقانون به ما يزيد على 4 آلاف عبوة مختلفة.

وتمكن مفتشو الهيئة بالإسكندرية وأجهزة المحافظة بتنفيذ عدة حملات على عدد من الصيدليات، أسفرت عن تحرير محاضر أدوية مهربة وبدون فواتير وتركيبات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير تباع بأعلى من السعر الجبرى.

وفى محافظة الفيوم، تمكن مفتشو الهيئة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة ومسؤولى الرقابة التموينية من ضبط مركز طبى بدون ترخيص، يديره منتحل صفة طبيب وضبط كمية من الأدوية غير المصرح بها وبدون فواتير وتركيبات مجهولة المصدر وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير وتباع بأعلى من السعر الجبرى.

وتم تحريز المضبوطات للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقدرت إجمالى القيمة المالية للمضبوطات بما يقارب مليون و600 ألف جنيه.

وتم خلال الحملات إعلام واطلاع المتواجدين بالمؤسسات التى تم المرور عليها بكل المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز ومنشورات الغش التجارى والمدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة أو المغشوشة والتى يتم تحديثها بشكل دورى على الموقع الرسمى لهيئة الدواء المصرية.