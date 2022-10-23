جدة - نرمين السيد - وانطلقت منذ قليل، فعاليات "المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية، بتكليف ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى. وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة 3 أيام حتى 25 أكتوبر، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصرى ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى لحضور المؤتمر الاقتصادى: سعيد إنى أشوفكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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