عاجل- الرئيس السيسى يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادى (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة 3 أيام حتى 25 أكتوبر، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصرى ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.



تبدأ الجلسة الأولى تحت عنوان "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات" وذلك فى تمام الساعة 12 ظهرا، وبعد راحة تبدأ الجلسة الثانية تحت عنوان "السياسات المالية والدين العام" وذلك فى تمام الساعة 2:30 عصرا.

وتبدأ الجلسة الثالثة فى اليوم الأول فى تمام الساعة 16:30 وتأتى تحت عنوان "السياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية".