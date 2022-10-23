السفير المصري في الجزائر يلتقي وزير التربية الوطنية الجزائري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - التقى السفير د. مختار وريده، سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر، مع الوزير عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية الجزائري، حيث تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، لاسيما في مجالات التربية والتعليم، وبحث سبل تعزيزها.

هذا، واستعرض السفير د. وريده ملامح الإستراتيجية المصرية لتطوير التعليم، والتي تشمل الاهتمام بالعنصر البشري سواء بالتلميذ أو المعلم، خاصة من خلال العمل على تنمية المهارات، والاهتمام بالتعليم الفني، وتطوير المناهج للمراحل التعليمية المختلفة، مشيراً إلى ترحيب مصر بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مختلف القطاعات التعليمية.

ومن جانبه، ثمن وزير التربية الوطنية الجزائري دور وإسهامات الكوادر التعليمية المصرية في النهضة التعليمية التي شهدتها الجزائر عقب الاستقلال، مبدياً تقديره للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتطوير قطاع التعليم. كما استعرض خطط الدولة الجزائرية لتطوير المنظومة التعليمية. كما رحب بتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات التربوية والتعليمية، مبدياً الحرص على مواصلة تطوير أواصر التعاون الثنائي لاسيما في قطاع التعليم الفني وتدريب الكوادر وتبادل الخبرات.