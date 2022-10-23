جدول أعمال اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - تنطلق فى تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، الجلسة الافتتاحية لـ "المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022"، والذى تنظمه الحكومة المصرية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى.





وتستمر الجلسة حتى الساعة 11:30 صباحا، وبعد راحة قصيرة، تبدأ الجلسة الأولى تحت عنوان "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات" وذلك فى تمام الساعة 12 ظهرا، وبعد راحة تبدأ الجلسة الثانية تحت عنوان "السياسات المالية والدين العام" وذلك فى تمام الساعة 2:30 عصرا. وتبدأ الجلسة الثالثة فى اليوم الأول فى تمام الساعة 16:30 وتأتى تحت عنوان "السياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية".

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