السفير المصري لدى صربيا يلتقي بالسيدة الأولى لجمهورية صربيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 08:29 صباحاً - التقى السفير باسل صلاح، سفير جمهورية مصر العربية لدى صربيا، مع السيدة الأولى لجمهورية صربيا "تمارا فوتشيتش"، حيث أعرب عن الترحيب بزيارتها المرتقبة إلى مصر للمُشاركة كضيف شرف وإلقاء خطاب في حفل الافتتاح الرسمي للنسخة الخامسة والعشرين لمؤتمر اتحاد المستثمرات العرب بعنوان "المجتمع المدني والتنمية المستدامة"، وذلك خلال الفترة من ٢٦ إلى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ بمدينة الأقصر.

من جانبها، أعربت السيدة الأولى لجمهورية صربيا عن تطلعها وسعادتها لزيارة مصر، خاصة أنها ستكون المرة الأولى التي تزور فيها مدينة الأقصر التاريخية، مشيدة بتنامي العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا مؤخراً، والتي توجت بزيارة السيد رئيس الجمهورية التاريخية إلى صربيا في الفترة من ١٩ إلى ٢٢ يوليو ٢٠٢٢، وما أثمرت عنه من توقيع العديد من الاتفاقات الثنائية في كافة المجالات، بما يُساهم في دفع العلاقات المصرية الصربية إلى آفاق جديدة.

هذا، وأشار السفير باسل صلاح إلى أهمية النسخة الخامسة والعشرين لمؤتمر اتحاد المستثمرات العرب، وذلك في ضوء الموضوعات التي سيتم تناولها هذا العام، ولاسيما تلك المتعلقة بدور المرأة في تنمية وتطوير المجتمع. كما سلط الضوء على الأهمية التاريخية والثقافية لمدينة الأقصر التي ستحتضن المؤتمر، مبرزاً أنها تُعد أحد أهم وأفضل الوجهات السياحية للعديد من السائحين في العالم للتعرف عن قرب على الحضارة المصرية.