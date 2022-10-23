أمطار خفيفة ورياح على هذه المناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على كافة الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 26 19 العاصمة الإدارية 26 19 6 أكتوبر 27 18 بنهــــا 26 19 دمنهور 26 18 كفر الشيخ 26 18 المنصورة 25 19 دمياط 25 21 بورسعيد 25 21 الإسماعيلية 26 17 السويس 26 18 الزقازيق 26 19 شبين الكوم 26 19 طنطا 25 18 شلاتين 32 23 الإسكندرية 25 18 العلمين الجديدة 25 19 وادى النطرون 28 18 مطروح 24 19 السلوم 25 16 سيوة 25 16 العريش 26 20 رفح 26 20 الطور 28 20 كاترين 22 13 رأس سدر 30 18 نخل 24 15 طابا 26 21 نويبع 28 22 حلايب 29 24 شرم الشيخ 30 23 الغردقة 30 21 مرسى علم 30 22 الفيوم 28 18 بنى سويف 28 17 المنيا 28 16 أسيوط 28 15 سوهاج 29 18 قنا 31 19 الأقصر 31 18 أسوان 32 19 الوادى الجديد 31 15 أبوسمبل 31 18 أبو رماد 32 24 رأس حدربة 31 23

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