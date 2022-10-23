قطع الكهرباء عن 8 مناطق بمركز طوخ بالقليوبية اليوم

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان شركة كهرباء القليوبية، أنه سيتم فصل الكهرباء اليوم الأحد على مغذى مشتهر القديم لزرع أبراج جهد متوسط من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الأعمال وأن المناطق المتأثرة بالفصل فى مركز طوخ هى جزء من قرية المنزلة و الوحايشة ومصطفى كامل وعزبة الخواجات وعزبة يوسف فهيم، وصرف صحى الوحايشة.

كما أضاف بيان شركة كهرباء القليوبية، أنه سيتم فصل الكهرباء غدا الأحد على مغذى العرب لزرع برج جهد متوسط من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الاعمال وان المناطق المتأثرة بالفصل هى عزبة جبران الغربية و عزبة أبو شافعي.