جدة - نرمين السيد - وأضاف خليل، فى تصريحات تلفزيونية، أن الوزارة لم تتأخر فى تسعير طن الأرز وأن هناك لجنة متخصصة هى التى حددت الأسعار. وأوضح أن الوزارة لا تتاجر فى الأرز، لكن الهدف مما يحدث هو توفير الأرز فى المنافذ التموينية دون رفع سعره، محذرا من أى مخالفة وعدم توريد الأرز من قبل الفلاحين وسيكون هناك عقوبات لمن يمتنع عن توريده.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التموين: سعر طن الأرز 6600 جنيه.. وعقوبات على الممتنعين عن التوريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.