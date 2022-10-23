محافظ قنا يفتتح ثالث الحدائق العامة بقوص ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

جدة - نرمين السيد - فتتح محافظ قنا أشرف الداودى، مساء اليوم السبت حديقة قوص العامة، كثالث الحدائق العامة التى يتم افتتاحها بالمحافظة، فى إطار الحرص على التوسع فى إنشاء الحدائق العامة، وزيادة المساحات الخضراء لخلق مُتنفس للمواطنين فى مختلف المراكز؛ تنفيذا لرؤية القيادة السياسية نحو خلق رئة خضراء كبيرة تحسن جودة الهواء.





وأوضح محافظ قنا - فى تصريح صحفى - أنه تم إنشاء الحديقة بالجهود الذاتية على مساحة 3600 م، وتضم 350 شجرة متنوعة، منها 150 شجرة مثمرة " ليمون، خوخ، جوافة، توت "، و200 شجرة زينة، كما تمت زراعة أرضية الحديقة بالنجيل الطبيعى، مشيرا إلى أن الحديقة مزودة بمقاعد ومظلات لكبار السن، موجها بضرورة الاهتمام الدائم والمتواصل بنظافة المكان حتى يستمتع الزوار بجمال الطبيعة الخضراء. وشاهد المحافظ عددا من العروض الفنية التى قدمتها مجموعة من الأطفال على أنغام الأغانى الوطنية. يُذكر أنه تم إنشاء الحديقة ضمن مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة "، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ضوء استضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، المقرر انعقادها خلال الشهر المقبل فى مدينة شرم الشيخ.

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