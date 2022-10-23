الأرصاد تحذر من سحب رعدية وأمطار اليوم على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.





وأوضحت، أن السحب الرعدية تتجه إلى مناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة هناك. ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة الى مناطق من القاهرة الكبرى خلال ساعات الليل يصاحبها سقوط أمطار خفيفة هناك.

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