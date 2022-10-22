استشاري هندسة طرق: إنشاء كوبري سميرة موسى تم وفقا للمواصفات والمعايير الدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 11:31 مساءً - قال الدكتور عماد نبيل، استشاري هندسة الطرق والنقل الدولي، إن كل ما تم تداوله بشأن كوبري سميرة موسى عار تماما من الصحة، مضيفا أن تصميمه تم وفقا للمواصفات والمعايير الدولية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الميل الطبيعي لأي كوبري من 3 إلى 4 % وارتفاع الكوبري من 11 إلى 14 مترا وهو ارتفاع طبيعي، قائلا: «معايير إنشاء الكوبري ليست اختراع بل هو تصميم موجود في كل دول العالم زي اليابان وأمريكا».

وأشار إلى أنه عندما تم التفكير في إنشاء الكوبري تم وضع عدد من المعايير للسماح بحركة السير الطبيعية والنقل بارتفاع عن لا يقل عن 6 أمتار بالإضافة إلى طبيعية جسم إنشاء الكوبري الإنشائي تصل إلى 4 أمتار.

كما أكد أن العديد من الدول في أوروبا تقوم بإنشاء الكباري فوق بعضها البعض وتصل لـ 8 كباري فوق بعض بالإضافة إلى التقاطعات والمحاور الخاصة والمساحة المخصصة لمطلع الكوبري.

ولفت إلى أن كوبري سميرة موسى تم إنشاؤه وفقا للميل القانوني المطلوب الذي يسمح بمرور العربات النقل والطلوع إليه بسهولة وسير الحركة دون أي صعوبات.