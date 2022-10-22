عاجل- سحب رعدية تصل للقاهرة.. سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات

جدة - نرمين السيد - ونشرت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أخر صور الأقمار الصناعية التى تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة. ولفتت إلى أن السحب الرعدية تتجه إلى مناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة هناك.

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