إعلان شرم الشيخ مدينة خالية من الأكياس البلاستيكية «أحادية الاستخدام»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة، مساء اليوم، مدينة شرم الشيخ، خالية من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك بحضور أليساندرو فراكاسيتى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وطوبياس كراوز نائب سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر وممثلى الجهات المعنية والإعلاميين.





وأكدت وزيرة البيئة - خلال مؤتمر صحفى عقد بساحة السوق القديم بمدينة شرم الشيخ - أنه جرى اتخاذ العديد من الإجراءات؛ للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لحماية البيئة والحياة البحربة وبما يعود بالفائدة على المواطنين، كان فى مقدمتها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتى جرى اعتمادها فى عام 2012، وكانت نتاج عمل جميع الوزارات المعنية.

وأضافت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية تطلب تنفيذها إعداد التشريعات والقوانين ممثلة فى المادة 27 من قانون تنظيم إدارة المخلفات، والتى تنص على الحد بطريقة تدريجية من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مشيرة إلى أن التوقف عن استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كان ليس بالأمر الهين بل احتاج للعديد من الجهود لتغير الثقافة السائدة وتوضيح خطورة الأكياس على الحياة البحرية والبيئة وما تعكسه الأرقام، حيث إن كل طن من الأكياس البلاستيكية يساوى نفوق وتأثر 3 أطنان من الكائنات البحرية، لافتة إلى أن كل طن من هذه الكائنات تمثل تنمية اقتصادية وفرص عمل ضائعة ومخاطر على المنظومة البيئية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن التدرج فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، جاء لتوضيح معالم الطريق ثم قانون ومادة ولائحة تنفيذية توضح لنا كيفية التنفيذ وأدوار ومسئوليات، مشيرة إلى أنه بمؤتمر المناخ "أردنا أن نبدأ بتجربة رائدة كنموذج للتنفيذ، وكان لابد أن تتوافر فيها العديد من الاشتراطات، منها أن تكون شاطئية، لتكون نماذج للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، فكانت مدينة شرم الشيخ.

واستعرضت وزيرة البيئة، الإجراءات التنفيذية للوصول بمدينة شرم الشيخ خالية من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومن أهمها تنظيم ورش العمل، وحملات التوعية للمواطنين وأصحاب المحلات والمطاعم بالمدينة، لرفع الوعى البيئى لدى المواطنين وأصحاب المحال التجارية والطلاب، كذلك توزيع بدائل الاكياس البلاستيكية ممثلة فى أكياس مصنعة من الاقمشة من خلال المنافذ، إضافة إلى سيارة لتوزيع الشنط القماش كذلك تم العمل على مستوى قنوات التواصل الاجتماعى.

وشددت وزيرة البيئة على أن البطل الحقيقى للوصول إلى إعلان مدينة شرم الشيخ خالية من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام - على الرغم مما جرى من خطوات تشريعة وإطار تنظيمى وقرار المحافظ - هو إيمان المواطن بالمدينة وقوته لتنفيذ كل تلك الإجراءات لحماية البيئة والحياة البحرية، معربة عن شكرها للمتطوعين الذين شاركوا فى حملة رفع الوعى لدى المواطنين لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية، ليتم منع الأكياس البلاستيكية واستبدالها بالأكياس القماش.