مزارع «الخير جانا يا أبا عبد الفتاح»: أول ماشوفت خير الأرض طرت من الفرحة وبشرت الرئيس كأنه قدامي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 10:32 مساءً - أكد الحاج رمزي شلبي، أحد المزارعين بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وصاحب فيديو رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي من مزارعي مصر، أنه على المصريين دعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأن الرئيس لن يحارب في البلد وحده بل على الشعب أن يقف بجانبه وخلفه، متابعًا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان هو سفينة النجاة بعد حكم الإخوان المسلمين.

قال "شلبي" خلال حواره إلى برنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة"، اليوم السبت، إنه تعرض لأشياء كثيرة ولكن كل هذا فداء البلد، وعلى كل إنسان أن يؤدي دوره في جبهته الخاصة.

تحدث عن الفيديو الذي انتشر له، وقال: "بصراحة ربنا، مكنتش أقصد أي حاجة مكتوبة، وأنا لما شوفت الخير ولما لقيت الخط بتاع البطاطس كبر ولقيت الخير، جالي انبهار واتكلمت، وكان الولاد ماسكين التليفونات ويصوروا فيا، ومبقتش داري بنفسي وبقيت بناديه ونفسي أوريهاله ومش عارف شافاها ولا مشفاهاش، وقولت له نفسي أسلم عليك".

وجه " شلبي" رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر البرنامج وقال: "أنا عايز أحج لأني قدمت من أكثر من 8 سنوات وقدمت في العام الماضي ولكن كبار السن مكانش ينفع يحجوا".