حالات إنسانية ساعدتها مبادرة حياة كريمة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تعد حياة كريمة أكبر مبادرة إنسانية تنموية فى العالم وتهدف إلى تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتنفذ المبادرة مشاريع عملاقة فى الريف المصرى من شأنها ضمان حياة كريمة لشعب مصر وتحسين ظروف معيشتهم.





وإلى جانب المشاريع العملاقة التى تنفذها الدولة يقدم فريق الحالات الإنسانية بالمبادرة مساعدات عاجلة للفئات المستحقة، ويوضح الفيديوجراف بعض من هذه الحالات. ومن هذه الحالات التى نجحت مبادرة حياة كريمة فى رسم الفرحة على وجوه أبطالها، كانت حالة ابنة سيدة خمسينية تعيش بقرية شبرا اليمن بمحافظة الغربية، حيث أنقذت زيجة الابنة ووفرت جهاز عروسة بالكامل لها وساعدت بمبلغ نقدى بعدما استمرت خطوبة الابنة 3 سنوات لعجز الأسرة عن توفير الجهاز.

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