شكرى يهنئ وزير الخارجية الإيطالى الجديد على توليه مهام منصبه الجديد

جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم السبت: " خالص التهانى باسم الوزير سامح شكرى والخارجية المصرية لوزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاجانى على توليه منصبه الجديد". وأعرب عن التمنيات القلبية لوزير الخارحية الإيطالى الجديد بالنجاح والتطلع لمزيد من التعاون وتعزيز الشراكة بين مصر وإيطاليا خلال المرحلة القادمة.

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