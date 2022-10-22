وأوضح المصيلحى أن مصر تنتج ما يقارب الـ 5 ملايين طن أرز شعير، وأشار إلى أن تحديد كمية مستهدفة لصالح وزارة التموين تصل الى مليون ونصف المليون طن أرز شعير ويأتى ذلك لصالح المنظومة التموينية لتلبية احتياجات 64 مليون مواطن يستفيدون من الدعم على بطاقة التموين.
ووجه الوزير مديرى المديريات التموينية بتلك المحافظات، بمد استقبال طلبات المضارب التى سوف تقوم بتسويق الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية حتى الاثنين المقبل، مطالبا بتقديم كل التسهيلات لهم وطالبهم كذلك بإمداد هيئة السلع بالجرد اليومى لتلك المضارب التى وردت الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية لسرعة سداد مستحقاتهم المالية.
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، على مديرى المديريات بتسهيل إجراءات التوريد على المضارب والمخازن ووضع لجنة تتكون من عضو الزراعة وكذلك التموين بكل نقطة سواء بالمضارب او المخازن لتسهيل الأمر عليهم وحساب نسب التوريد المقررة منهم بسرعة لسداد المستحقات اللازمة لهم.
وطالب مديرى المديريات بسرعة إنهاء إجراءات المتقدمين من المضارب والمخازن لتوقيع العقود من خلال إرسالهم الى هيئة السلع التموينية للتوقيع عليها تباعا.
وصرح أحمد كمال، معاون معالى الوزير المتحدث الرسمى للوزارة، إلى أن الدكتور على المصيلحي– وزير التموين والتجارة الداخلية، قد شدد على مديرى المديريات بضرورة إنشاء قاعدة بيانات لكل المتعاملين فى الأرز بنطاق محافظتهم سواء كانوا تجار او أصحاب مخازن او مضارب، وكذلك ضرورة التنسيق مع مديرى مديريات الزراعة عند نقل التقاوى على ان يكون تصريح النقل بموافقة مدير مديرية تموين المحافظة.
وأكد المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن تلك التوجيهات تأتى لضبط وإحداث توازن فى سوق تداول الأرز وزيادة عدد المشاركين فى منظومة توريد الأرز الشعير.
وأضاف المتحدث الرسمى معاون الوزير الى ان السيد الوزير قد وجه هيئة السلع التموينية بصرف عمولة التسويق لكل الكميات التى يقوم مضرب القطاع الخاص بتسويقها، وكذلك إعطائهم أولوية فى ضرب الأرز الشعير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين: مد قرار تقدم المضارب لمديريات التموين حتى الاثنين المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.