وزير التموين: مد قرار تقدم المضارب لمديريات التموين حتى الاثنين المقبل

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أنه على استمرار العمل بقرار منع تصدير الأرز الأبيض الى خارج ‏الجمهورية لتلبية احتياجات المواطن من الأرز والحفاظ على استقرار ‏أسعار الأرز الأبيض بالأسواق، جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديرى مديريات "‏الدقهلية– الشرقية – البحيرة – دمياط – كفر الشيخ – الغربية – ‏الفيوم – بورسعيد – الإسماعيلية – الإسكندرية"، للوقوف على ما تم ‏توريده من الأرز الشعير حتى الآن.‏ وزير التموين ... الهدف من مد الفترة زيادة عدد المشاركين في ‏موسم التوريد





وأوضح المصيلحى أن مصر تنتج ما يقارب الـ 5 ملايين طن أرز شعير، وأشار ‏إلى أن تحديد كمية مستهدفة لصالح وزارة التموين تصل الى مليون ونصف المليون طن أرز شعير ويأتى ‏ذلك لصالح المنظومة التموينية لتلبية احتياجات 64 مليون مواطن ‏يستفيدون من الدعم على بطاقة التموين.

ووجه الوزير ‏مديرى المديريات التموينية بتلك المحافظات، بمد استقبال طلبات ‏المضارب التى سوف تقوم بتسويق الأرز الشعير لصالح هيئة السلع ‏التموينية حتى الاثنين المقبل، مطالبا بتقديم كل التسهيلات لهم وطالبهم ‏كذلك بإمداد هيئة السلع بالجرد اليومى لتلك المضارب التى وردت ‏الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية لسرعة سداد مستحقاتهم ‏المالية.‏

وشدد وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، على مديرى المديريات بتسهيل إجراءات التوريد ‏على المضارب والمخازن ووضع لجنة تتكون من عضو الزراعة ‏وكذلك التموين بكل نقطة سواء بالمضارب او المخازن لتسهيل الأمر ‏عليهم وحساب نسب التوريد المقررة منهم بسرعة لسداد المستحقات ‏اللازمة لهم.‏

وطالب مديرى المديريات بسرعة إنهاء إجراءات ‏المتقدمين من المضارب والمخازن لتوقيع العقود من خلال ‏إرسالهم الى هيئة السلع التموينية للتوقيع عليها تباعا.

وصرح أحمد كمال، معاون معالى الوزير المتحدث ‏الرسمى للوزارة، إلى أن الدكتور على المصيلحي– ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، قد شدد على مديرى المديريات ‏بضرورة إنشاء قاعدة بيانات لكل المتعاملين فى الأرز بنطاق ‏محافظتهم سواء كانوا تجار او أصحاب مخازن او مضارب، وكذلك ضرورة ‏التنسيق مع مديرى مديريات الزراعة عند نقل التقاوى على ان يكون ‏تصريح النقل بموافقة مدير مديرية تموين المحافظة.‏

وأكد المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أن تلك التوجيهات تأتى لضبط وإحداث توازن فى سوق ‏تداول الأرز وزيادة عدد المشاركين فى منظومة توريد الأرز الشعير.

‏وأضاف المتحدث الرسمى معاون الوزير الى ان السيد الوزير قد وجه ‏هيئة السلع التموينية بصرف عمولة التسويق لكل الكميات التى يقوم ‏مضرب القطاع الخاص بتسويقها، وكذلك إعطائهم أولوية فى ضرب الأرز ‏الشعير.‏