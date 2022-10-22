طارق فهمى: قرار تثبيت سعر الوقود يعكس التجاوب مع نبض الشارع

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية، إن قرار تثبيت سعر الوقود يعكس التجاوب مع نبض الشارع، ويعد مقاربة رشيدة مع متطلبات الشرائح المجتمعية، كما يتماشى مع مناخ الاصلاح الاقتصادى ويخفف من أعباء الأسر فى هذا التوقيت.





وأكد فهمى، أن القرار يدل على إدراك القيادة السياسية لما يطرح سياسيًا وإعلاميًا، لافتًا إلى أنه سيكون له تأثيراته الإيجابية على حركة السوق وسيقف فى مواجهة المنصات المعادية التى تراهن على الفشل. ووصف قرار اللجنة بـ"الإيجابى"، حيث سيوجه رسالة مهمة بأن الدولة المصرية لديها القدرة على ضبط الأطراف، برغم "المبكيات الدولية"، وضبط الأسواق، بالرغم من التطورات السلبية التى يشهدها العالم نتيجة الازمة الحالية. ورأى أستاذ العلوم السياسية ضرورة تجاوب الحكومة فى الوقت الحالى مع متطلبات الاستقرار الاقتصادى والتركيز على إيجابيات ما سيجرى فى المؤتمر الاقتصادى وربط ذلك بتوصيات واقعية.

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