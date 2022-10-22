جدة - نرمين السيد - قال الدكتور سامى عبد العزيز، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إن قرار تثبيت سعر الوقود، يعكس مدى إحساس الرئيس عبد الفتاح السيسى بنبض الشارع المصرى، وسعيها فى البحث عن حلول تخفف أعباء الحياة عن المواطن وذلك فى واحدة من اهم المواد التى يتم استهلاكها.





وأكد "عبد العزيز"، أن هذا القرار الهام، يؤكد مدى وطنية واستقلال القرار المصرى الذى يراعى مصلحة الشعب المصرى فى المقام الاول رغم اى صعوبات او مشكلات اقتصادية. يذكر أن أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية قرر تثبيت الأسعار الحالية للوقود حتى نهاية ديسمبر القادم، حفاظًا على استقرار الأسعار فى السوق المحلى فى ظل التطورات العالمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامى عبد العزيز: قرار تثبيت سعر الوقود يعكس مدى إحساس الرئيس بنبض الشارع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.