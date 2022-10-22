الرئيس السيسي يستجيب لطلب الطالبة فاطمة الزهراء من ذوي القدرات الخاصة ويدعوها لحضور المؤتمر الاقتصادي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 08:34 مساءً - استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب الطالبة فاطمة الزهراء منصور من ذوي القدرات الخاصة ودعاها غداً لحضور المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة للقاء سيادته.

ونشرت الصفحة الرسمية لحياة كريمة منشور خاص بالطالبة فاطمة والتي رسمت صورة للسيد الرئيس احتفالًا بمرور ثلاث سنوات علي تدشين حياة كريمة، معبرةً عن شكرها للسيد الرئيس لاهتمامه بذوي الهمم واهتمامه بتطوير قري الريف المصري.

جاء ذلك خلال لقاءها بشباب ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة خلال الندوات التوعوية التي عقدتها المؤسسة بجامعة سوهاج.

وشاركت فاطمة في الحوار الطلابي الذي دار في ندوة حياة كريمة حيث انها طالبة بالفرقة الأولي قسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن جامعة سوهاج ، وهي بطلة من ذوي الهمم هوايتها المفضلة الرسم.