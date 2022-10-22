الرئيس السيسي يستجيب لطالبة من ذوى القدرات الخاصة ويدعوها لحضور المؤتمر الاقتصادى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 08:33 مساءً - استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب الطالبة فاطمة الزهراء منصور من ذوي القدرات الخاصة، ويدعوها غداً لحضور المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة للقائه.

ونشرت الصفحة الرسمية لحياة كريمة منشور خاص بالطالبة فاطمة، والتي رسمت صورة للرئيس احتفالًا بمرور ثلاث سنوات علي تدشين حياة كريمة، معبرةً عن شكرها للرئيس لاهتمامه بذوي الهمم واهتمامه بتطوير قري الريف المصري.

جاء ذلك خلال لقاءها بشباب ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة خلال الندوات التوعوية التي عقدتها المؤسسة بجامعة سوهاج.

وشاركت فاطمة فى الحوار الطلابى الذي دار في ندوة حياة كريمة حيث انها طالبة بالفرقة الأولي قسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن جامعة سوهاج، وهي بطلة من ذوي الهمم هوايتها المفضلة الرسم.