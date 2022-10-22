جدة - نرمين السيد - حيث نشرت الصفحة الرسمية لحياة كريمة منشور خاص بالطالبة فاطمة والتى رسمت صورة للسيد الرئيس احتفالًا بمرور ثلاث سنوات على تدشين حياة كريمة، معبرةً عن شكرها للسيد الرئيس لاهتمامه بذوى الهمم واهتمامه بتطوير قرى الريف المصرى .

جاء ذلك خلال لقاءها بشباب ومتطوعى مؤسسة حياة كريمة خلال الندوات التوعوية التى عقدتها المؤسسة بجامعة سوهاج.

وشاركت فاطمة فى الحوار الطلابى الذى دار فى ندوة حياة كريمة حيث انها طالبة بالفرقة الأولى قسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن جامعة سوهاج ، وهى بطلة من ذوى الهمم هوايتها المفضلة الرسم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يستجيب لطالبة من ذوى الهمم ويدعوها لحضور المؤتمر الاقتصادى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.