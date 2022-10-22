خالد عكاشة: تثبيت أسعار الوقود يؤكد مراعاة الدولة للظروف الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - ثمن الدكتور خالد عكاشة، مدير عام المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، قرار تثبيت أسعار الوقود، مؤكدًا أنه يأتى فى توقيت بالغ الأهمية فى ظل الأزمة العالمية الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وحالة عدم الاستقرار فى أسعار الوقود والصرف بالعالم.





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