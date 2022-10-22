محافظ المنيا يتفقد عددا من المستشفيات للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين

جدة - نرمين السيد - تفقد أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم السبت، عددا من المستشفيات، بمركزى مطاى وسمالوط، لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالقطاع الصحى، من أعمال تطوير ورفع كفاءة، ومدى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لكافة فئات المواطنين.





وتفقد القاضى - وفقا لبيان المحافظة - الأعمال الانشائية لمستشفى مطاى المركزى، والتى يجرى العمل فى تنفيذها ضمن أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وتقام على مساحة 10090م، وتتكون من خمسة طوابق، تشمل جميع الأقسام الطبية من "استقبال – اشعة – عيادات خارجية – عناية مركزة – عناية مركز للأطفال المبتسرين – غرف إقامة". ووجه المحافظ، الاستشارى الخاص بالمشروع بتسريع وتيرة العمل والالتزام بمعايير الجودة والسلامة، مع الالتزام التام بالانتهاء من تنفيذ الاعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد، حرصاً على دخول المستشفى الخدمة لتقديم الرعاية الطبية لأهالى المركز. كما وجه القاضى، بتقديم الخدمات الطبية بمستشفى سمالوط التخصصى، والتقى بعدد من المرضى، وذلك للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والحرص على استقبال كافة حالات المرضى والطوارئ، واتخاذ كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين.

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