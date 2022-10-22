طريقة استخراج اشتراكات المترو للطلبة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى طريقة استخراج اشتراكات المترو للطلبة:- ويمكن للجمهور التواصل مع الشركة من خلال خدمة الخط الساخن 16048 وأيضا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وأيضا عبر الموقع الرسمى للشركة cairometro.gov.eg، لتلقى الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.

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