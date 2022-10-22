وزير التربية والتعليم يلتقى الرئيس المؤسس لمجموعة طلال أبو غزالة العالمية

ورحب الوزير بالضيوف فى بداية الاجتماع، مثمنا دور الدكتور طلال أبو غزالة فى المجال التربوى واهتمامه وانشغاله بقضايا تطوير التعليم فى المنطقة.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير، خطة تطوير التعليم المصرى، وتغيير المنظومة التعليمية بأكملها لتتحول من التعليم إلى التعلم، مشيرا إلى أن الهدف هو تطوير التعليم وإحداث ثورة تضع الطلاب على مسار التقدم والمعرفة، وبناء قدرات الطالب وإكسابه المهارات الحياتية المختلفة.
وثمن طلال أبو غزالة الجهود المبذولة من الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والقرارات الجريئة والشجاعة منذ توليه المنصب، من أجل تطوير المنظومة التعليمية، وتحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبناء المستقبل.
وأشار إلى أن مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، على أتم الاستعداد لتقديم كافة المساعدات والاستشارات للوزارة، وتسخير كل ما تملك، من أجل المشاركة فى تطوير العملية التعليمية، خلال الفترة المقبلة، والتطلع إلى تعاون مشترك كبير، وخاصة فى "محو الأمية الرقمية"، لأن الهدف واحد وهو خدمة وطننا مصر الغالية، وبناء مستقبلها.
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