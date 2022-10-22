خلال فعاليات حياة كريمة بسوهاج- فاطمة الزهراء تؤكد حبها للرئيس برسم صورة له

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جدة - نرمين السيد - ولم تمنع الإعاقة السمعية التى تعانى منها فاطمة الزهراء، والتى تعد إحدى بطلات ذوى القدرات الخاصة، إنها تحب الرسم، وشاركت فى ندوات حياة كريمة بجامعة سوهاج مع المتطوعين.
ونشرت صفحة مؤسسة حياة كريمة عبر فيسبوك، صورة للطالبة فاطمة برفقة الصورة التى رسمتها للرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاحتفال بمرور 3 سنوات على حياة كريمة، وإهداء لبدء السنة الرابعة لها.
ووجهت فاطمة الزهراء الشكر للرئيس السيسى على اهتمامه بذوى الهمم وقرى الريف المصرى، ضمن مبادرة حياة كريمة.
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