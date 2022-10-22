مديرية الزراعة بالوادى الجديد: فحص النخيل للوقاية من سوسة النخيل

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد الدكتور مجد المرسى، أنه تم المرور على حقول النخيل بقرية المنيرة بمركز الخارجة وفحصها، لضمان عدم ظهور إصابات بسوسة النخيل الحمراء، وذلك فى ظل المرور الدائم واتخاذ إجراءات الرش العلاجى بالمناطق المصابة بسوسة النخيل والرش الوقائى بالمناطق الغير مصابة.





وقال المرسى - فى بيان اليوم السبت - إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المزارعيين المتقاعسين عن الرش العلاجى بالمناطق المصابة بسوسة النخيل والرش الوقائى للمناطق غير المصابة بسوسة النخيل، وتكليف جميع المشرفين الزراعيين على مستوى القطاع الزراعى بالمرور على مزارع النخيل للتأكد من عمليات الرش العلاجى والوقائى.

وأضاف أنه تم تنظيم الندوات الارشادية والتوعوية بالمساجد ودور المناسبات والتدريب العملى والنظرى بالمحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالخارجة، والمعمل المركزى لأبحاث وتطوير نخيل البلح بإدارة التجارب الزراعية بالداخلة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وتدريبهم على اكتشاف الإصابة وعلاج نخيلهم حفاظا على الثروة القومية من محصول البلح بالمحافظة.

وفى سياق متصل، أعلن المرسى، تشغيل جمعية غزبة طليب التعاونية الزراعية وتوفير كميات من الأسمدة بالجمعية، التى تم إشهارها مؤخراً تحت إشراف التعاون الزراعى لتصبح نواة للاستثمار الزراعى بالمنطقة.

وأشار إلى أن ذلك جاء بدعم من المحافظ محمد الزملوط وتوجيه بضرورة التوسع بفتح عدد من الجمعيات الزراعية لتوفير المستلزمات الزراعية للمزارعين والعمل على التوسع فى التسويق الزراعى التعاونى