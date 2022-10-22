محافظ أسيوط يوجه بتقديم الرعاية الطبية لطلاب مدرسة بمنفلوط إثر حادث سيارة

جدة - نرمين السيد - وكان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد بوقوع حادث سير لسيارة تقل طلاب إحدى المدارس الخاصة بمنفلوط وعلى الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 6 طلاب وسائق السيارة وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج اللازم.
وبحسب بيان صحفى للمحافظة، اليوم السبت، فقد زار المحافظ، يرافقه الأنبا ثاؤفيلس أسقف إيبارشية منفلوط للأقباط الأرثوذوكس، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، طلاب المدرسة بالمستشفى الجامعى، إثر إصابتهم فى حادث تصادم سيارة بطريق منفلوط/ الحواتكة، وتم على أثرها نقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الدعم العاجل لهم.
واطمأن المحافظ ومرافقوه على الحالة الصحية للطلاب وسائق السيارة والتقوا بالمصابين وبعض أسرهم، موجهًا مسئولى مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة وجمعية الهلال الأحمر بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات العاجلة للمصابين وأسرهم والمتابعة المستمرة لهم حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.
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