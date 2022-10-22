مستشفى شرم الشيخ تحاكى حادثا افتراضيا لإسعاف أكبر عدد من المصابين بأسرع وقت

وأشارت هيئة الرعاية الصحية - فى بيان اليوم السبت - إلى أن المحاكاة تضمنت مشهدا افتراضيا، لمستشفى تتلقى اتصالا عاجلا عن وقوع حادثة جماعية، وأن أعدادا ضخمة من المصابين فى طريقهم إلى قسم الطوارئ، مما يتطلب سرعة الاستجابة من الكوادر الطبية فى المستشفى، وتحديد الأولويات، والتنسيق الفعال وتوزيع الأدوار، كلٍ فى مكانه لإسعاف أكبر عدد من المصابين فى أقصر وقت، طبقًا لخطة مسبقة.
وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إن هذا المشهد الافتراضى كان ضمن برنامج التدريب العملى على طب الطوارئ والحالات الحرجة بمستشفى شرم الشيخ الدولى، والذى تم بالمشاركة مع منظمة الصحة العالمية فى مصر والمكتب الإقليمى لشرق المتوسط وأكاديمية منظمة الصحة العالمية.
وأضاف أنه تمت - خلال التدريب - محاكاة عدد من سيناريوهات الحوادث الجماعية، وكيفية إدارتها بفعالية، مثمنًا جهود منظمة الصحة العالمية والمكتب الإقليمى للمنظمة، لدعم جهود الدولة المصرية فى استضافة الحدث الأهم عالميًا فى 2022 مؤتمر المناخ، بأتم الاستعدادات اللازمة، ولضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية للحشود المشاركة فى المؤتمر، مما يسهم فى نجاح المؤتمر وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
ولفت السبكى إلى أن العمل جارِ على قدم وساق لإنجاز مشروع رفع كفاءة أقسام الطوارئ والرعايات المركزة والعمليات الصغرى الجارية بمستشفى شرم الشيخ الدولى، وكذلك إمدادها بأحدث التجهيزات الطبية، وتزويدها بـ 500 طبيب استشارى فى مختلف التخصصات الطبية، للتأمين الطبى للمؤتمر.
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