قالوا عن حياة كريمة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - حياة كريمة.. حلم تحول إلى مبادرة رئاسية، ومبادرة رئاسية تحولت إلى مشروع قومى ضخم، هكذا كانت رحلة المبادرة منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى شرارتها الأولى منذ 3 سنوات.





ويستعرض دوت الخليج أبرز ما قيل عن "حياة كريمة".. يذكر أنه يوم 22 أكتوبر 2019 خرجت حياة كريمة إلى النور لتبدأ مرحلة جديدة من بناء وتطوير القرى المصرية.

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