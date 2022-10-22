”التعليم” تكشف إجراءات الناجحين في اختبارات الـ30 ألف معلم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، عن الاجراءات القادمة للمعلمين الجدد الناجحين في اختبارات مسابقة الـ 30 الف معلم، للعام الدراسي الحالي 2023/2022.

وأضاف المصدر أن التدريب المخصص للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبار الإليكتروني، والبداية بـ«رياض الأطفال» ممن اجتازوا الاختبار الذي عقد بالتنظيم والإدارة، سيكون في مقر الأكاديمية المهنية للمعلمين بأكتوبر، لافتًا إلى اجراء مقابلة شخصية بعد ذلك مع المتقدمين، وسيتم تحديد المواعيد خلال الأيام القليلة القادمة.

وتابع، سيتم تسكين المعلمين فور الانتهاء من الاجراء السابق ذكرها، مشيرًا إلى أنه لن يتم التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات والمقابلة المقررة، مؤكدًا ان المسابقة لتعيين 15187 معلم مساعد «رياض أطفال»، إلى جانب مسابقة تعيين 14813 معلم مساعد«معلم فصل»، في السياق نفسه، تبدأ الاختبارات للمتقدمين لوظيفة معلم مساعد “معلم فصل”، ضمن مسابقة ال30 ألف معلم، الثلاثاء 25 أكتوبر حتى 14 ديسمبر القادم لاختبار 60 ألفا و719 متقدما وذلك لشغل عدد ١٤٨١٣ وظيفة معلم مساعد فصل.

ويبدأ اختبار المتقدمين من محافظة القليوبية على مدار ثلاثة أيام، بدءا من الثلاثاء، وتليها محافظة الوادي الجديد في 29 أكتوبر، ثم قنا يومي 30 و 31 أكتوبر، وسوهاج من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل، ومحافظة أسيوط من 5 إلى 6 نوفمبر ، ثم محافظة المنوفية من 7 إلى 9 نوفمبر.

ويجري الاختبار للمتقدمين من محافظتي الأقصر ودمياط يوم 10 نوفمبر، ومحافظة البحر الأحمر 12 نوفمبر ، وتليها محافظة الدقهلية من 13 إلى 15 من نفس الشهر، ثم محافظة كفر الشيخ يومي 16 و 17 نوفمبر ، والمنيا يومي 19 و20 نوفمبر، والشرقية من 21 إلى 24 نوفمبر ، والإسماعيلية يوم 26 من الشهر نفسه، والبحيرة من 27 إلى 29 نوفمبر ، والفيوم 30 نوفمبر، ومن المقرر اختبار المتقدمين من محافظة أسوان في الأول من ديسمبر المقبل، ومحافظتي شمال سيناء وبورسعيد يوم 3 ديسمبر، ومحافظة الغربية من 4 إلى 6 ديسمبر ، ومحافظة بني سويف يومي 7 و 8 من الشهر نفسه ، ومحافظة مطروح 10 ديسمبر ، ومحافظتي السويس وجنوب سيناء يوم 11 ديسمبر ، ومحافظة الإسكندرية 12 ديسمبر ، ومحافظة الجيزة يوم 13 ديسمبر ، والقاهرة 14 ديسمبر.

فيما يستمر التقديم في المسابقة التكميلية للتعاقد على عدد 3197 وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال) في 14 محافظة حتى يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وتشمل هذه المحافظات كل من: "القاهرة، قنا، الشرقية، الأقصر، الجيزة، سوهاج، أسوان، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، أسيوط، السويس ، البحر الأحمر ، وبورسعيد".