مبادرات خرجت من رحم حياة كريمة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى عدد من المبادرات خرجت من رحم حياة كريمة: وتهدف مبادرات حياة كريمة إلى توحيد الجهود وتكاتف جهود مؤسسات الدولة، لإحداث تغيير جذرى فى حياة المواطنين، الأكثر احتياجًا وتوفير تنمية شاملة مستدامة لهم.

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