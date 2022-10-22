حياة كريمة.. مبادرة غيرت شكل الريف المصرى (فيديو جراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديو جراف التالى مراحل المبادرة:

وتم العمل فى المبادرة على 3 مراحل، شملت المرحلة الأولى القرى ذات نسب الفقر من 7٠% فيما أكثر، فيما جاءت المرحلة الثانية لتشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، وضمت المرحلة الثالثة القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.

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