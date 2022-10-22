محافظ مطروح يشهد الاحتفال بذكرى معركة العلمين

جدة - نرمين السيد - شهد محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم السبت، "ممثلا عن الحكومة المصرية" الاحتفالية التى تم تنظمها بالمعظمة الألمانية بمدينة العلمين، احتفالا بالذكرى الثمانين لمعركة العلمين التى دارت بين قوات الحلفاء والمحور ضمن معارك الحرب العالمية الثانية عام 1942، بحضور عدد من السفراء والقناصل والقادة العسكريين لعدد من الدول، وعددا من أقارب ضحايا الجنود الذين شاركوا فى الحرب.





وعلى هامش الاحتفالية قامت الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، بتوزيع الكتيبات باللغات الأجنبية لمعالم المحافظة، وكذلك الهدايا التذكارية والملصفات التى تحمل اسم مصر باللغة الأجنبية، والتى أشاد بها الحضور.

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