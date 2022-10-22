لدعم الاقتصاد وتحسين الخدمات.. ننشر أجندة فعاليات المؤتمر الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - تنطلق غدا الأحد، فعاليات "المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى.





وتبدأ غدا، الجلسة الافتتاحية الساعة 10 صباحا، وتستمر حتى 11:30 صباحا، وبعد راحة قصيرة، تبدأ الجلسة الأولى تحت عنوان "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات" وذلك الساعة 12 ظهرا، وبعد راحة تبدأ الجلسة الثانية تحت عنوان "السياسات المالية والدين العام" وذلك الساعة 2:30 عصرا.

وتبدأ الجلسة الثالثة فى اليوم الأول الساعة 16:30 وتأتى تحت عنوان "السياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية".

فى اليوم الثانى، تبدأ الجلسة الأولى الساعة 10 صباحا، وذلك تحت عنوان "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة"، أما الجلسة الثانية فتبدأ 12 ظهرا، تحت عنوان "فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص" وتقام فى قاعة القمة، أما قاعة رويال فتستضيف الجلسة الثالثة فى نفس التوقيت وتأتى عنوان "دعم بيئة الاستثمار المحلى والأجنبى فى مصر"، وفى نفس التوقيت ولكن فى قاعة فلورانس 1 تقام الجلسة الرابعة تحت عنوان "دور مصر الإقليمى كمركز للطاقة المتجددة"، وفى قاعة فلورانس 2 تقام الجلسة الخامسة تحت عنوان "الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص"، وفى قاعة شانتيل 1 تقام الجلسة السادسة تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعى وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتى"، وتقام الجلسة الساعة فى نفس التوقيت ولكن فى قاعة شانتيل 2 تحت عنوان "نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية"، أما الساعة 14:30 فتقام الجلسة الثامنة تحت عنوان "دور صندوق مصر السيادى وفرص المشاركة مع القطاع الخاص"، وفى نفس التوقيت تقام الجلسة التاسعة فى قاعة فلورانس 1 تحت عنوان "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى قطاع التعليم"، أما قاعة فلورانس 2 فتستضيف الجلسة العاشرة فى اليوم الثانى تحت عنوان "الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص فى قطاع النقل".

أما الجلسة الحادية عشر فى اليوم الثانى فتقام فى قاعة شانتيل 1 تحت اسم "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى قطاع الصحة"، أما الجلسة 12 فتقام فى قاعة شانتيل 2 تحت عنوان "خارطة طريق الوصول إلى 30 مليون سائح"، فى الساعة 16:30 تقام الجلسة 13 تحت عنوان "آليات تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى"، وبها تختتم فاعليات اليوم الثانى من المؤتمر الاقتصادى.

اليوم الثالث يبدأ الساعة 10 صباحا، بجلسة تحت عنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة وتحديات وآليات تحفيز القطاع"، وتقام الجلسة الختامية الساعة 12:30 ظهرا.